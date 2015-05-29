بالصور..حلقات الذكر وحلوى الأطفال أهم مظاهر الاحتفال بمولد القنائى بقنا

مظاهر الاحتفال

آلاف المواطنين يتوافدون من المحافظات للاحتفال بالمولد

"دموع وآهات وصلوات".. مشهد معتاد يتكرر يومياً من قبل الرجال والسيدات حول ضريح العارف بالله السيد عبد الرحيم القنائى، أملاً فى تغير الحال ورحيل الهموم والآلام، لكن هذه المشاهد التى تتم فى هدوء بشكل يومى، تتحول إلى صراع ومنافسة شديدة من أجل الحصول على دقائق معدودة بجوار الضريح مع حلول أيام الاحتفال بمولد العارف بالله، فالأعداد تتزايد لتصل إلى الآلاف من محبى العارف بالله والذين يتوافدون من مختلف محافظات مصر >مظاهر الاحتفال لا تقتصر على منطقة الضريح فقط، لكن بين أروقة وجدران المسجد الذى يضم مقام العارف بالله، تنتشر حلقات الذكر المختلفة، التى تتنافس ما بين حلقات تختم القرآن الكريم يومياً، وأخرى تتبارى فى مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه طمعاً فى شفاعته، وحلقات أخرى تتداول سيرة صاحب المسجد والمقام.>فمع حلول أول أيام شهر شعبان من كل عام يتوافد آلاف المواطنين من أبناء قنا ومحافظات مصر المختلفة للاحتفال بمولد السيد عبد الرحيم القنائى، أحد الأقطاب الصوفية الذى ذاع صيته على مستوى العالم الإسلامى، وتحول إلى مزار دينى من أهم المزارات التى يقصدها محبى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومع قدوم فترة الاحتفال بمولد العارف بالله السيد عبد الرحيم القنائى والتى تبدأ أولى أيامه فى الأول من شهر شعبان من كل عام ويستمر لمدة أسبوعين، تتوافد العديد من الطرق الصوفية لمسجد العارف بالله من أبرزهم الطريق الرفاعية والعزمية والعزازية والأحمدية والشاذلية والأدريسية الأحمدية والدندراوية، وغيرهم الكثير من الطرق، لكن الطريقة الرحيمية القنائية التى أسسها الشيخ طه عتمان رسمياً وضمها إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية، تعتبر نفسها الابن الشرعى لعبد الرحيم القنائى والأولى بتولى رعاية وشئون مسجد ومقام العارف بالله القنائى، حيث كان للطريقة الرحيمية دور كبير فى دعم الطريقة ماديا ومعنويا على نهج الشيخ عبد الرحيم القنائى، وعقب وفاة مؤسسها تولى مسئولية الطريقة ابنه الشيخ محمد طه عتمان وهو من علماء الأزهر وتولى منصب شيخا لمعهد القراءات الأزهرى بقنا وبعد وفاته تولى ابنه الأكبر الشيخ أيمن محمد طه عتمان مشيخة الطريقة.

من هو عبد الرحيم القنائى؟

>عبد الرحيم القنائى هو عالم دين وتفسير إسلامى مغربى واسمه السيد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون وينتهى نسبه إلى الإمام الحسين بن على بن أبى طالب، ولد فى المغرب الأقصى فى الأول من شعبان سنة 521 هـ/1127 م تلقى العلم فى جامع ترغاى الكبير على يد والده وكبار العلماء وذاع صيته بعد إلقاءه للدروس الدينية فى العشرين من عمره بعد إصرار من العلماء على استكمال طريق والده، وفى موسم للحج التقى بمكة بأحد الشيوخ القادمين من مدينة قوص الشيخ مجد الدين القشيرى، وأصر بعدها القشيرى على أن يصحبه عبد الرحيم إلى مصر وإلى قوص وقنا وبعد أن أمضى عبد الرحيم ثلاثة أيام بقوص رحل إلى قنا.

خلال تلك الفترة صدر قرار من والى مصر بتعيين الشيخ عبد الرحيم شيخا لقنا وأصبح من ذلك اليوم يسمى بالقنائى وكانت مدرسته الصوفية الخاصة التى تسمح للطرق الصوفية الأخرى بالأخذ منها وتوفى الشيخ عبد الرحيم القناوى يوم الثلاثاء 19 صفر سنة 592هـ الموافق 23 يناير 1196 بعد صلاة الفجر وعمره 71 عاما قضى منها 41 عاما فى الصعيد ليقام له أكبر مسجد وضريح بوسط مدينة قنا يأتى له الآلاف من كل محافظات مصر سنويا فى الأول من شعبان للاحتفال بمولد السيد عبد الرحيم القناوى.

مظاهر الاحتفال بمولد القنائى

>وتحتفل قنا بمولد القطب الصوفى عبد الرحيم القنائى مع بداية شهر شعبان ولمدة أسبوعين تنتهى بليلة ختامية، وتتخلل هذه الأيام احتفالات دينية وحلقات ذكر من قبل أبناء الطرق الصوفية وبعض المنتمين لآل البيت، وطقوس شعبية من أبرزها لعبة التحطيب والمرماح التى تقام فى منطقة قريبة من مسجد العارف بالله، بجانب البائعين الذين يتوافدون على منطقة السيد لبيع مختلف أنواع المنتجات والحلوى التى من أبرزها الفول السودانى والسمسمية والفولية ولعب الأطفال وبعض المنتجات اليدوية.

وخلال فترة الاحتفال تتحول المنطقة بأكملها لسرادقات مليئة بالباعة الجائلين والحلويات، ومخيمات للمنشدين وحلقات الذكر والإنشاد الدينيى التى يقيمها أبناء الطرق الصوفية ومحبى آل البيت، وسط توافد الآلاف من محبى آل البيت للاستمتاع بحلقات الذكر المنتشرة فى ساحات المسجد والمناطق المحيطة بمنطقة السيد عبد الرحيم.

وفى منطقة ستاد قنا الرياضى المجاورة للمسجد، تمتلئ ملاعب الاستاد بمختلف أنواع المراجيح وألعاب الأطفال والسيرك وحلقات البنادق، خلال فترة الاحتفال، والتى ينتظرها الكثير من الباعة وأصحاب الملاهى لتعويض فترة الركود التى يقضونها بعيداً عن الموالد.

اختتام الاحتفال

>ومع انتهاء فترة الاحتفال بميلاد العارف بالله عبد الرحيم القنائى، عقب مرور أسبوعين، يتم اختتام الاحتفالات بليلة ختامية فى ساحة المسجد، يحضرها محافظ قنا والعديد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بقنا وغيرها من المحافظات، ويحيها أشهر قراء الإذاعة المصرية فى فعاليات احتفال الليلة الختامية وبحضور مئات الآلاف من المواطنين.



>

الآلاف يتجمعون فى ساحات المسجد



>

قوة أمنية تؤمن الاحتفالات



>

الآلاف بساحة جانب المسجد ينتظرون دخول الضريح



>

الضريح من الخارج



>

طفل يحمل البلاليين وسط الاحتفالات



>

أحد الوافدين لزيارة الضريح



>

جانب من احفالات الانشاد الدينى



>

جانب من حلقات الذكر