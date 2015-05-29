العميد المسعد يقلد القحطاني رتبته الجديدة
قلد العميد عبدالعزيز بن زيد المسعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض راكان محمد بن شري القحطاني رتبته الجديدة رقيب أول .
وعبر القحطاني عن سعادته بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون حافزا له لمزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
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