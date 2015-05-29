العميد المسعد يقلد القحطاني رتبته الجديدة

الرياض – فهد الدوس

قلد العميد عبدالعزيز بن زيد المسعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض راكان محمد بن شري القحطاني رتبته الجديدة رقيب أول .

وعبر القحطاني عن سعادته بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون حافزا له لمزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.