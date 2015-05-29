فيريرا: كنا نستحق تحقيق نتيجة كبيرة أكثر من مرة ورضائي أقل بسبب هدف الشرطة

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن الفوز بنتيجة كبيرة كانت يستحقه الفريق في أكثر من مباراة مشيرا إلى أن رضاه عن الأداء أقل من المباريات الماضية بسبب هدف الشرطة.

وسحق الزمالك فريق الشرطة بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ22 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي "فزنا بنتيجة كبيرة كنا نستحق أن نحققها في أكثر من مناسبة قبل ذلك".

وأضاف "أنا راض عن الأداء ولكن بنسبة أقل من المباريات الماضية بسبب الهدف الذي سكن شباكنا من الشرطة".

وتابع "التغييرات التي أجريتها كانت موفقة في رأيي وكذلك في توقيت صحيح.. بدليل أن خالد قمر عندما دفعت به سجل هدفا مباشرة".

وسجل خالد قمر هدفين للزمالك في الشوط الثاني بعد نزوله بديلا مع انطلاقه لأحمد علي.