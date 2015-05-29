صورة – فريق الأسبوع الـ22.. أصحاب الأهداف القاتلة وخط وسط زملكاوي

انتهت مباريات الجولة الـ22 المؤجلة من الدوري المصري وكانت أبرز نتائج الجولة فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في الدقيقة الأخيرة بقدم رمضان صبحي.

ولم يختلف الأمر في مباراة الإسماعيلي والجونة ولكن بقدم محمد زيكا، وفاز الزمالك على الشرطة بخماسية مقابل هدف للشرطة.

ومع نهاية الجولة يستعرض FilGoal.com أبرز اللاعبين المتألقين في الجولة :

خسر الجونة أمام الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة لكن على الرغم من خسارة الفريق إلا أن عامر محمد عامر حارس الجونة تألق في المباراة وأنقذ شباكه في أكثر من فرصة مؤكدة كادت أن تخرج فريقه مهزوما بأكثر من هدف.

وقدم أحمد فوزي ظهير أيمن سموحة مباراة رائعة هجوميا ودفاعيا أيضا وشارك في فوز فريقه 2-0 أمام النصر. وفي الناحية اليسرى تألق صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي وقدم مباراة جيده من حيث إرسال العرضيات أو التغطية الدفاعية للفريق الأحمر.

وشارك أحمد ناصر مدافع الدراويش في فريق الأسبوع للجولة الثانية على التوالي بعد أن قدم المدافع الشاب مباراة رائعة أمام الجونة ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، استطاع اللاعب صاحب الـ22 عاما أن ينقذ فريقه في الدقيقة الأخيرة من الخروج متعادلا بعد أن وضع قدمه في الكرة وحولها لركنية لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي 1-0.

وتألق محمد كوفي مدافع الزمالك في المباراة التي جمعت بين فريقه وبين الشرطة في ختام الجولة وسجل هدف الزمالك الرابع برأسية رائعة وهو أول أهدافه بقميص الفارس الأبيض.

وسيطر أحمد توفيق وإبراهيم صلاح على وسط الميدان في مباراة الزمالك والشرطة صنع الأول ركلة جزاء وتسبب في طرد خالد سطوحي وسجل الأخير هدف الزمالك الثاني برأسية رائعة مما جعلهما يدخلان فريق الأسبوع.

وواصل مصطفى طلعت نجم وسط سموحة تألقه للجولة الثانية على التوالي وسجل هدف الفريق الساحلي الأول أمام النصر.

وأنقذ رمضان صبحي الأهلي من التعادل أمام الاتحاد السكندري بعدما سجل اللاعب الشاب هدف فوز الفريق الأحمر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وسجل وائل فراج هدف المقاصة الأول في الدقيقة الثالثة من المباراة ليصعد لقائمة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف بفارق 4 أهداف عن حسام باولو متصدر القائمة برصيد 14 هدفا.

وتألق رونالد كامبامبا مهاجم وادي دجلة في المباراة التي جمعت بين فريقه وبين إنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.