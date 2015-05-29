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فيريرا: أتبع سياسة ' البطيخ ' مع البدلاء

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فيريرا: أتبع سياسة ' البطيخ ' مع البدلاء فيريرا: أتبع سياسة ' البطيخ ' مع البدلاء

يعتمد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على سياسة "شعبية برتغالية" في تقييمه للدفع باللاعبين البدلاء.

وأوضح فيريرا في برنامج مع شوبير "أتعامل مع اللاعب البديل مثل البطيخة، أتعرف على مدى نجاحه منذ النزول إلى أرض الملعب".

وأضاف "من الوارد أن ينجح اللاعب مثلما نجح خالد قمر في تسجيل هدفين بعد نزوله في الشوط الثاني، كذلك البطيخة لا تعرف مذاقها إلا عندما تفتحها".

وتابع "سعيد بما حققته مع الزمالك، توليت المهمة في 13. حققت الفوز في 11 مقابل تعادل وخسارة اعتبرها فوز بسبب سوء التحكيم في مباراة سانجا بالكونجو".

وأتم المدرب البرتغالي "أتطلع لتحقيق المزيد، وأحاول نقل هذه الفكرة للاعبين، وأؤكد أننا لم نضمن الفوز بالبطولة بعد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنبي الوصيف و11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

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