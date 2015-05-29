حبس شخص قتل خطيبة شقيقه لوجود علاقة عاطفية بينهما بكفر الشيخ

قرر المستشار محمد الطيب، رئيس نيابة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حبس "ع.أ.م" 34 سنة 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل خطيبة شقيقه لوجود علاقة عاطفية بينهما.

وأكد "ر.ب" والد الفتاة أنه عثر على جثة ابنته مخنوقة داخل غرفة نومها، وتم توقيع الكشف الطبى الذى أفاد بوجود شبهة جنائية فى وفاة المجنى عليها.

وكشفت تحريات المقدم محمد عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز بيلا، بإشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، أن وراء جريمة قتل المجنى عليها شقيق خطيبها ويدعى "ع.أ" 34 سنة، لوجود علاقة عاطفية بينهما، وأنه قرر التخلص منها لإنهاء هذه العلاقة.

ألقت المباحث القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.