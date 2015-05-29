توقعات الأبراج يوم الجمعة 2015/5/29

>مواليد برج الحمل يتصفون بالإيجابية الشديدة فى شخصياتهم، وغالبًا هم أقوياء ومتحمسون جدًا فى الحياة والعمل ولا ينظرون وراءهم ولا يصابون بالإحباط.>أصحاب هذا البرج يصنعون حظهم السعيد فاليوم ملائم لأن تسعد من حولك وبالتالى تتلقى منهم السعادة التى تستحقها، حياتك الاجتماعية مستقرة ولكن لا تستسلم للمحاولات الخارجية لتخريبها.>السعادة التى تحظى بها فى حياتك دائمًا ما تكون الباعث لسعادة من حولك ولكن عليك الاهتمام بشريكك ولابد أن تخصه بشىء واضح من هذه السعادة لأنه يشعر أنه واحد ضمن الكل وليس له خصوصية لديك.>مواليد برج "الثور" لديهم قدرة على التركيز والتماسك وها أقوى صفتين فى شخصياتهم، ولهذا لا يجدون سواء المرأة أو الرجل أى متاعب فى التوافق مع الآخرين، ويميزهم مساعدة الآخرين دون شروط، ودائمًا مع يعتمد عليهم الأصدقاء ويكونوا عونًا لهم بالفعل فى حل مشكلاتهم.>مواليد برج "الثور" عاطفيون لأن لديهم ميزة التوافق مع البشر وهذا يجلب لهم المتاعب مع الشريك فالغيرة هى ما يميز الشريك فى هذا البرج، حاولا معالجة هذا حتى لا تسوء علاقتك العاطفية.>حياتك الاجتماعية والعامة ممتازة نتيجة لطباعك الاجتماعية الممتدة لخدمة الآخرين دون شرط أو قيد وغالبًا ما تنشر البهجة والسعادة حولك نتيجة لذلك.>يمتاز مواليد برج "الجوزاء" بالذكاء والروح المرحة وبعض منهم يتميز بالقيام بأعمال كثيرة ومختلفة، لديهم اهتمامات متعددة وعقولهم متفتحة ودائمًا متعطشون لتعليم أشياء جديدة.>مواليد برج "الجوزاء" لديهم فرص مهمة جدًا لكسب المال والنجاح فى العمل، لأن قدرتهم على العمل فى مجالات متعدة، تتيح لهم ذلك اغتنم الفرص التى تقدم لك للوصول إلى أهدافك فى العمل.>الأبراج تنصحك الاهتمام بشريك أكثر من انشغالك بأعمالك ولا تعتمد على ذكائك فى التعامل مع الحبيب، فهذا يرهق الحب بينكما ويجعله على الحافة، أن تكون ذكيًا لا يعنى بالضرورة أن تكون سعيدًا فى الحب.>مواليد برج "السرطان" يتميزون بالمحبة والتعاطف مع الآخرين وهم لا يتعمدون إيذاء أحد أبدًا ويتصوفون سواء كانوا رجالا أو نساءً بالعطف والرقة ويقدمون العون والمساعدة للآخرين، ويكرهون أن يروا أحدًا يتألم أو فى احتياج، وغالبًا ما يهتمون بالدنيا كلها وليس على عائلاتهم وأصدقاؤهم وحسب، ولديهم إحساس بالأخوة واحترام القيم الإنسانية وهم بالفعل صادقون لما يقولون ومشاعرهم صادقة.>مواليد برج السرطان من أنجح وأشهر الشخصيات فى محيط العمل لإيمانهم بالمثل العليا فى التعامل مع زملاء العمل وأيضًا الأصدقاء والجيران، ولذلك تجدهم محبوبين من كل الأطراف لعدم تعرضهم للغير بأى شر، وعلى قدر استطاعتهم يقدمون العون والمساعدة لعائلاتهم وأصدقاء العمل.>علاقاتهم العاطفية ناجحة جدًا والحب هو سر بقائهم فى الحياة، لكنهم يطلبون دائمًا مزيد من الحب الذى يقابل عطائهم.>غالبًا ما نصف مواليد برج الأسد بأنهم شخصيات قيادية، فهم يتميزون بقدرة عالية على التنظيم والإدارة ولديهم شعبية عند الجميع مواليد هذا البرج قياديون ويتصفون بالكرم وهذه هى أحسن صفاتهم ويحبون تقديم الهدايا والهبات ويجدون سعادتهم فى إسعاد الآخرين.>بما أنهم أصحاب سلطة، فأنهم ناجحون بطبعهم ولابد أن يصل صاحب هذه الشخصية لنجاح المكان الذى يرأسه مهما كانت الأسباب والطرق، ولهذا على المتعاملين معه التعامل بحذر لا يتهاون أبدًا مع غير الناجحين.>شخصية أصحاب البرج المهيبة والسلطوية قد تخيف المرأة من الاقتراب والتودد، وفى الحقيقة هو شخص مبدع فى حبه ويقدم كل ما لديه من مشاعر وأحاسيس لمن يحبه فهو سعيد فى الحب جدًا.>مواليد برج "العذراء" منظمون جدًا ويرتبون الأشياء بدقة متناهية، عمليون يقدمون على إنجاز العمل الشاق ويلتزمون بإنجازه على أكمل وجه ويمكن الاعتماد عليهم فى كل الأوقات والثقة فيهم فهم أهل لها.>حياة مواليد برج "العذراء" العملية تواجه صعوبات كثيرة نتيجة أنهم ينشدون الكمال فى إنجاز الأعمال الموكولة لهم وللغير، وغالبًا ما يعانون من التوتر والقلق لهذا ونجدهم غير راضين عن إنجازاتهم بالرغم من إخلاصهم.>بما أنهم متميزون فيما يقدم منهم، فهم يقدمون أيضًا للشريك الحب والعطف بكفاءة ويطلبون من الطرف الآخر الكمال فى الحب وطرق مختلفة يقدمها لهم الحبيب للتعبير عن الحب.>مواليد برج "الميزان" يعشقون الانسجام والوفاق وتعتبر هذه السمة أبرز صفاتهم الشخصية، ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشخاص وفى الناس ويتميزون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين وهم متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء أحد عن عمد عقولهم متفتحة للحياة ويقبلون التغيير.>أعمال مواليد برج الميزان ناجحة على كل المقاييس، ومحبوبون من رؤسائهم ومرءوسيهم وتقابل طلباتهم بالرضا لأنهم شخصيات سوية لا تحب العنف.>يمتاز مواليد برج الميزان بالحنان وتقديم المشاعر الطيبة لكل الناس وخصوصًا الحبيب فلا تبخل على أصحاب هذا البرج بالحب لأنهم يحتاجون له لإحساسهم المرهف.>يمتاز مواليد برج "العقرب" بأنهم يعرفون ما يريدون من الحياة، فهم أشخاص محددون يحرصون على إتمام الأشياء والوصول بها إلى النهاية وهم مخلصون وحين يحددون هدفًا لهم فإنهم يسعون إلى تحقيقه بصورة مباشرة.>مواليد هذا البرج ينجحون فى إنجاز ما يطلب منهم، ويلاقون التقدير فى العمل نتيجة لإخلاصهم وتفانيهم.>إخلاص مواليد برج العقرب الزائد يوقعهم فى مشاكل عاطفية، لأنهم ينشدون الإخلاص فى الحب بدرجة كبيرة وتنتابهم شكوك لعدم تقديم الطرف الآخر المكلوب منه فى الحب.>مواليد برج "القوس" يتصفون بالصدق والاستقامة، المصارحة والوضوح وسعة الأفق والتسامح، وتعاملهم مع من حولهم يأتى وفق هذا المنطق.>صفات هذا البرج يجعلهم ذو شأن فى مجال العمل والأهل والأقارب والأصدقاء، فغالبًا ما يعتمد عليهم هؤلاء فى معالجة المشاكل والأمور التى تحدث نظرًا لصدقهم وصراحتهم.>مواليد برج "القوس" لهم قلوب بيضاء صافية ومن يتعامل معهم لابد أن يعى ذلك ويقدم لهم الحب الواضح والمخلص.> مواليد برج "الجدى" يتميزون بالاستقرار الشديد والصبر وملتزمون بالأعمال المطلوبة منهم ويمكن الاعتماد عليهم دائما عمليون يؤمنون بالواقع.>الحياة العائلية والاجتماعية دائما ما تشهد الحب والوئام والاستقرار نتيجة لطبيعة مواليد البرج الذين يستطيعون التأثير فى الآخرين وخصوصا المقربين منهم.>الحب مهم جدًا فى حياة رجال وسيدات هذا البرج . والاستقرار دائمًا هو المسيطر على العلاقة بين الطرفين.>يتميز مواليد برج "الدلو" بالأمانة والاستقامة الشديدة وتقديرهم لأنفسهم مبالغ فيه بصورة عامة، ويمكن للآخرين أن يعتمدوا عليه وهم متسامحون لأقصى تقدير.>التسامح الذى يميز أصحاب هذا البرج يضفى على حياتهم شفافية يمكن أن تطمع الآخرين فى التعامل معهم بشكل مختلف، ولكن قد يتبدل أصحاب هذا البرج إذا ما شعر أن تسامحه قد يستغله الآخرين فنجده تحول إلى شخص آخر .>غالبًا ما تتوالى الأزمات على مواليد هذا البرج نتيجة لتسامحهم . ولكن الأفضل ما زال فى الأفق.>يتسم مواليد برج "الحوت" بالتعاطف مع الغير ولهذا فهم مخلصون فى مساعدتهم للآخرين، وغالبًا ما يلجأ لهم أصحاب المشاكل طالبين النصيحة.

حاول أن يكون التعاطف مع الغير أن يوقعك فى مشكلات، واحذر استخدام الآخرين.

>يمتاز مواليد برج "الحوت" بالعاطفة الجميلة لكل الناس وقد يوقعه هذا فى العديد من المشكلات لأن الطرف الآخر قد يشعر من المعاملة الحسنة والعطف أنه عاطفة فاحذر هذا.