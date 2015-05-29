محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 66.29%

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 66.29%، بإجمالى عدد طلاب ناجحين 38696 من جملة 58472 متقدمًا للامتحان، حضر منهم 58378، فيما غاب عن أداء الامتحان 94 طالبًا، وتقدم للامتحان 1184 بنظام المنازل.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للطلاب الأوائل وهم "تقى أسامة السيد عاشور، مدرسة أم المؤمنين بمنوف، وعاطف سامح عشيش، مدرسة السلام بطبلوها تلا، ومنار حمدى محمود الزردق، مدرسة ناصر بطهواى أشمون، وأمانى أيمن عيد عبد الوهاب، مدرسة شعشاع بأشمون، ويوسف طارق حلمى عبد الغفار زايد، مدرسة الصفوة بالباجور، ويمنى عبد العظيم عفيفى خليفة، مدرسة عبد المرضى محمد بكفر بلمشط بمنوف، وسهيلة محمد إبراهيم فهمى جمعة، مدرسة التربية الإسلامية بشبين الكوم، وعبد الرحمن هشام محمد حسين خليف، مدرسة سمادون بأشمون، وإيمان عبد العزيز فرج نجم، مدرسة الشهيد محمد إبراهيم شهاب بكمشوش بمنوف، وآلاء مهدى عبد المنعم الصبارى، المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمنوف، وأسماء نبوى محمد الجحش، مدرسة محمد السيد الشنوانى بمليج بشبين الكوم، وإسراء أحمد جمعة موافى عطوية مدرسة بركة السبع الإعدادية بنات ببركة السبع".

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، كما قدم المحافظ الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مشيدا بأدائهم وانضباطهم، مشددا على أن منظومة التعليم هى اللبنة الاولى دائما فى نهضة الشعوب، وأن مصر الحديثة التى نبنيها بسواعد المصريين وعزيمتهم لابد وأن ترتكز على العلم والبحث العلمى كنواة لنهضة حقيقة راسخة.

ومن جانبه، عبر الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن بالغ سعادته بأبنائه الطلاب، وقدم الشكر لجميع العاملين بقطاع التعليم على جهدهم طوال العام، مؤكدا أنه وجميع العاملين معه يؤدون رسالة سامية لخدمة هذا الوطن وأنهم لن يتوانوا لحظة لخدمة العلم والتعليم.



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