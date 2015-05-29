مصدر بـ"السكة الحديد": تأجير 35% من محلات مولات "محطة مصر" و"سيدى جابر"

كشف مصدر مسئول بالسكة الحديد عن تأجير 35% من محلات مولات محطة مصر بالقاهرة وسيدى جابر بالإسكندرية منذ انتهاء أعمال تطوير المحطتين، لافتا إلى تأجير 61 محلا بالمحطتين من إجمالى 152 محلا ومكتبا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم التعاقد على تأجير عدد 19 محلا ومكتبا من إجمالى 38 محلا ومكتبا بمحطة مصر بالقاهرة، وعدد 42 محلا ومكتبا من إجمالى 114 محلا ومكتبا بمحطة سيدى جابر.

وقال المصدر: إنه محلات محطة مصر متوقع تحقق عائد إيراد سنوى قيمة 8 ملايين جنيه، ومحلات محطة سيدى جابر 24 مليون جنيه.

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