لبنى القاسمي: مبادرات جواهر القاسمي ستبقى إرثاً محفوراً في سجلات الإنسانية

قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية الإماراتية إن الإنجازات التي حققتها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على صعيد العمل الإنساني العالمي باتت كمبادرات متتابعة للإنسانية جمعاء تنطلق من دولة الإمارات، دولة الرحمة والتأخي والتعاطف الإنساني بلا منازع، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة حفظها الله.

وأضافت في كلمة لها أمس تعقيباً على إطلاق الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للصندوق الدولي لسرطان الأطفال وتقديمها للتبرع الأول للصندوق لتحفيز ولفت الأنظار العالمية لرسالة الصندوق: حينما نتحدث عن مخاطر ومآس يتعرض لها ملايين الأطفال في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة من العالم، فإن ذلك لا بد أن يجد صداه لدى من وهبوا جهودهم وجل وقتهم للاستجابة لاحتياجات هؤلاء الأطفال وهرعوا لتكون لأياديهم الرحيمة السبق في التخفيف من وطأة الألم وقسوة ظروف الحياة على من لا يجدون معيناً ولا ناصراً ولا مؤازراً ضد المرض والتشرد والمعاناة من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية.

ولفتت إلى أن العالم عرف الشيخة جواهر مدافعة بارزة عن الإنسانية في كافة الميادين مسجلاً في تاريخ العمل الإنساني إنجازاتها كإرث سيبقى محفوراً في سجلات الإنسانية الراهنة والمقبلة.