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«محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» يطبع مصحف البحرين

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«محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» يطبع مصحف البحرين «محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف» يطبع مصحف البحرين

أبرم مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، ويمثله فيصل بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي للإعلام، عقد طباعة مصحف البحرين مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين ويمثلها الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين.

وفي هذه المناسبة، أفاد فيصل بن حيدر «يأتي توقيع هذا العقد ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير منصة متطورة لطباعة المصحف الشريف تحت سقف واحد وبحسب أعلى معايير الجودة العالمية، وتوفير جميع خدمات طباعة المصحف الشريف لجميع البلاد الإسلامية»، وأضاف: «سيتم إن شاء الله طباعة مصحف البحرين حسب الوقت الزمني المتفق عليه وبحسب أعلى معايير الجودة ودقة الانتاج وتحت إشراف ومراقبة لجنة شرعية متخصصة لمتابعة جميع مراحل طباعة المصحف».

هدية

من جهته قال الدكتور فريد بن يعقوب: "تعاقدنا مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف لطباعة مصحف البحرين، والذي سيتم التبرع به كهدية من شعب البحرين إلى مسلمي افريقيا بمناسبة شهر رمضان المبارك ضمن المبادرة التي أطلقتها شؤون الإعلام بمملكة البحرين.

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