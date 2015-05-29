ميثاء الشامسي تبحث الشراكة مع السفير الموريتاني

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، في مكتبها بمقر الصندوق بأبوظبي، سيدي محمد حنن سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.

وتناول اللقاء تعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وموريتانيا.

واستعرضت معاليها خلال اللقاء أبرز المبادرات الاجتماعية لمؤسسة صندوق الزواج التي تنفذها خلال الفترة المقبلة، والتي تعكس استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرية الشاملة في دولة الإمارات.

كما بحثت معاليها سبل تعزيز آفاق التعاون في القضايا والموضوعات الأسرية مع موريتانيا وكيفية الاستفادة من التجارب الإماراتية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة في المجال الاجتماعي والأسري في موريتانيا، خاصة في ما يتعلق بميدان الإرشاد الأسري.

بدوره، أشاد السفير بالرؤية العميقة لأجندة مؤسسة صندوق الزواج التي تعكس حرص دولة الإمارات على توفير الوعي الأسري والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنحة المالية، منوهاً بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي تعكس القيم الحقيقية لرسالتها الاجتماعية النبيلة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، مبدياً إعجابه بالإطار العام لأجندة المؤسسة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية.

وتوجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالشكر إلى السفير الموريتاني على زيارته لصندوق الزواج، آملة في مواصلة التعاون بين البلدين، متمنية للشعب الموريتاني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، معربة عن أملها في استمرار تبادل مثل هذه الزيارات بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم الشعبين الشقيقين.