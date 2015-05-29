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الوشم أو "التاتو" يسبب مخاطر كبيرة للجلد منها القرح والإصابات البكتيرية

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الوشم أو "التاتو" يسبب مخاطر كبيرة للجلد منها القرح والإصابات البكتيرية الوشم أو "التاتو" يسبب مخاطر كبيرة للجلد منها القرح والإصابات البكتيرية
حذرت دراسة أمريكية حديثة من الأضرار الصحية الناجمة عن التاتو أو الوشم، والذى يلجأ الكثير من الشباب والفتيات إلى وضعه على أجزاء مختلفة من أجسامهم.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز لانجون الطبى بجامعة نيويورك الأمريكية أن الكثير من الأشخاص الذين يلجئون إلى استخدام التاتو أو الوشم غالباً ما يتعرضون إلى إصابات ميكروبية خطيرة، ويصاب جلدهم بالحكة والتورم والانتفاخ، وقد تستمر هذه الأعراض لعدة سنوات، وهو ما يعد أمراً خطيراً.

وتابعت الدراسات أن 10% من الأشخاص البالغين الذين يستخدمون الأشكال المختلفة من الوشم أو التاتو ويضعونها على أجسامهم غالباً ما يصابون بمشاكل طبية على المدى القصير مثل الأمراض البكتيرية، لافتة ً أن 5% من هؤلاء الأشخاص يتعرضون لمشاكل غير مرغوبة تستمر أكثر من 4 شهور وقد تصل إلى سنوات.

وأضاف الباحثون أن أبرز الأمراض الجلدية التى تصيب المصابين بهوس التاتو:الطفح الجلدى والحكة والانتفاخ، وهو ما يتسبب مع مرور الوقت فى إصابتهم بالندبات والقرح الجلدية، لافتين أن أغلب الأضرار الجلدية تحدث مع الأشخاص الذين يستخدمون أحبار الوشم ذات اللون الأسود والأحمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Contact Dermatitis"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.

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