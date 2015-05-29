"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لعلاج أمراض الكلى فى 4 محافظات

أقام قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية دورة تدريبية للأطباء والتمريض العاملين بوحدات الغسيل الكلوى من 4 محافظات هى الإسكندرية والبحيرة ومطروح والشرقية، وشمل التدريب كل ما هو جديد لأمراض الكلى، وحاضر بالدورة أساتذة من كلية طب الإسكندرية والمنصورة، بالإضافة إلى فريق الكلى بالوزارة وفريق تمريض الكلى بمديرية الإسكندرية، وأعقب الدورة بورشة عمل للتدريب العملى على ماكينات الغسيل الكلوى.

وقام الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى ختام الدورة، بتوزيع الشهادات على المتدربين، وألقى كلمة ركز فيها على أهمية تدريب الفريق الطبى على كل ما هو جديد كل فى تخصصه رفعا لمستوى الخدمة المقدم للمرضى، وأوصى جميع العاملين بوحدات الكلى بضرورة التفانى فى العمل.

>وصرحت الدكتورة أمل الشعراوى، مديرة إدارة المستشفيات بالمديرية، بأن الدورة استغرقت 5 أيام وشارك فيها 30 طبيبا و64 ممرضة ومشرفة تمريض.

وقالت الشعراوى، إن وكيل الوزارة قام عقب اللقاء بعقد اجتماع مع فريق الكلى بالوزارة ومديرة إدارة المستشفيات ومسئول الكلى بالمديرية ومسئولى الوحدات، وتمت التوصية بضرورة تفعيل الملف الطبى الموحد لمريض الكلى والاهتمام بتطبيق معايير مكافحة العدوى.