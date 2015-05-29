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النظام الغذائى النباتى يساعد مرضى السكر على إنقاص الوزن ويحميهم من تلف الأعصاب

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النظام الغذائى النباتى يساعد مرضى السكر على إنقاص الوزن ويحميهم من تلف الأعصاب النظام الغذائى النباتى يساعد مرضى السكر على إنقاص الوزن ويحميهم من تلف الأعصاب
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن اتباع نظام غذائى نباتى يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، على التقليل من تلف الأعصاب لديهم وضبط الوزن وبالتالى تخفيف الآلام.

وأوضح الباحثون أن الوجبات النباتية خالية من كل المنتجات الحيوانية، بما فى ذلك البيض ومنتجات الألبان، ويمكن أن يحصل الناس على البروتين والدهون وجميع العناصر المغذية الأخرى من الأطعمة مثل الفول، والمكسرات، والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والزيوت النباتية.

وفى الدراسة الجديدة، اختبر الباحثون حوالى 17 شخصا يعانون من السكرى من النوع 2، وما إذا كان النظام الغذائى النباتى قد يساعدهم على التخفيف من تلف الأعصاب المؤلم فى أقدامهم أو أيديهم.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائى النباتى لأكثر من 20 أسبوعاً، فقدوا 7 كيلوجرامات من الوزن فى المتوسط، وفى نفس الوقت حدثت زيادة فى تدفق الدم إلى أقدامهم وتحسنت وإنخفضت آلامهم.

ونشرت نتائج الدراسة عبر دورية التغذية ومرض السكرى وذلك فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.

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مصر 365