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ضبط تاجرة خردة بحوزته 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور

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تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة من القبض على تاجرة خردة وبحوزته 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور .

جانب من الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الحملة

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور تفيد قيام " م . م . ن " تاجر خردة مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور – بحيرة بالاتجار فى المهمات المصلحيه الخاصة بهيئة السكة الحديد .

عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية برئاسة المقدم عبد العزيز الطنيخى رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لتفتيش شخص ومحل المتحرى عنه الكائن بدائرة قسم شرطة دمنهور حيث تم ضبطه وبتفتيش المحل عثر بداخله على مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن ( 57 قطعة فرامل – 2 بلنجة حديدية ) . بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف بشرائها من الباعة الجائلين .

وتحرر المحضر رقم 13/397 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور وجارى إرسال المتهم لقسم شرطة دمنهور لقيده وعرضه على النيابة .

تفتيش حقيبة مشتبه فيها بالبحيرة -اليوم السابع -5 -2015
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تفتيش حقيبة مشتبه فيها بالبحيرة

ضبط 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور -اليوم السابع -5 -2015
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ضبط 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور

ضبط تاجرة خردة بحوزته 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور -اليوم السابع -5 -2015
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ضبط تاجرة خردة بحوزته 57 قطعة فرامل قطار بدمنهور


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