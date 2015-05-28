الآثار تنهى ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر

انتهت بعثة وزارة الآثار المصرية، اليوم الخميس، من أعمال ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر، حيث تم ترميم الجدران وتنظيفها والحفاظ على الألوان، حتى تعود كما كانت عليه من قبل.

وكان قدس الأقداس الذى بناه أمنحتب الثالث هو المكان الذى كان يوضع فيه القارب المقدس لآمون-رع عندما كان يجلب من الكرنك، وفى عصر الإسكندر الأكبر أزيلت الأعمدة الأربع التى كانت تحمل السقف وبنيت المقصورة الموجودة حالياً.

وزينت هذه المقصورة من الداخل ومن الخارج بمناظر تصور الإسكندر وهو يتعبد أمام المعبودات المصرية المختلفة، ولا تزال معظم الجدران التى تحيط بالمقصورة تعرض مناظر لأمنحتب الثالث وهو يتعبد أمام أرباب طيبة، إلا أنه فى بعض الأحيان تم استبدال أمنحتب بالإسكندر.