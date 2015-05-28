شاهدي إطلالات هيفاء وهبي في مسلسل "مريم" قبل عرضه في رمضان

تقوم الفنانة هيفاء وهبي بتصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل مريم، الذي سيتمّ عرضه في شهر رمضان الكريم. وتُجسّد هيفاء وهبي دورين في العمل، بمشاركة الممثل المصري القدير خالد النبوي. الدور الأول هي دور "مريم" الفتاة الخرساء التي لا تتكلّم، والدور الثاني يعود إلى سيّدة أعمال مشهورة. وعلى ما يبدو، فإنّ ملابسها في دور الشخصيّة الغنيّة ستكون جميلة جداً ومعاصرة، وتعود إلى أكبر دور الأزياء العالمية مثل: Dior، Chanel، Tom Ford، Valentino، وغيرها... وقد قامت ـ على سبيل التشويق ـ بعرض إطلالاتها المتوقّعة في المسلسل على حسابها الشخصيّ على الموقع الاجتماعي "إنستغرام" وعلى الحساب الخاصّ بالعمل @mariamseriesramdan2015. وهي تقوم في كلّ يوم، من موقع التصوير، بعرض إطلالاتها التي تختلف من يوم لآخر. فأحياناً، تختار الجينز الممزّق مع الـ"تي شيرت" القطنية، وأحياناً تنتقي الفساتين القصيرة، وأحياناً تُفضّل الملابس الأنيقة الخاصة بالمكتب، فتلبس "تايور" أو سروالاً مع قميص، وغير ذلك. وتهتم هيفا طبعاً بانتقاء أجمل الاكسسورات والمجوهرات لهذه الإطلالات من حقائب جلديّة، وأحذية فاخرة، وحُلي معاصرة.

جمعنا اليوم بعضاً من أجمل إطلالات هيفا التي ستظهر بها في مسلسل "مريم"، في شهر رمضان الكريم المقبل، فشاهديها وأخبرينا رأيك فيها!

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