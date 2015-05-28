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زراعة أكثر من 26 ألف فدان بالقطن والسمسم والفول السودانى بالفرافرة بالوادى الجديد‎

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زراعة أكثر من 26 ألف فدان بالقطن والسمسم والفول السودانى بالفرافرة بالوادى الجديد‎ زراعة أكثر من 26 ألف فدان بالقطن والسمسم والفول السودانى بالفرافرة بالوادى الجديد‎

أرشيفية

صرح المهندس مصطفى أيوب مديرعام الإدارة الزراعية بالفرافرة بالوادى الجديد ،انه تم توريد حتى الأن 35 ألف اردب قمح من مركز الفرافرة وقراة لبنك التنمية الإئتمان بالفرافرة بالإضافة الى توريد 15 ألف طن الى المطاحن خارج المحافظة .
> وأضاف مدير عام الإدارة الإجتماعية بالفرافرة ان الإدارة الزراعية إنتهت من زراعة المحاصيل الصيفية والتى بلغت مساحتها 26 ألف وخمسمائة فدان تم زراعتها بالقطن والسمسم والفول السودانى .

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