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البيان الختامى لمؤتمر قبائل ليبيا: البرلمان الممثل الشرعى للبلاد

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البيان الختامى لمؤتمر قبائل ليبيا: البرلمان الممثل الشرعى للبلاد البيان الختامى لمؤتمر قبائل ليبيا: البرلمان الممثل الشرعى للبلاد
ألقى الشيخ عبد المطلوب الأبيض أحد مشايخ وعواقل ليبيا، البيان الختامى لملتقى القبائل الليبية فى القاهرة بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذكر أنه حرصا على وحدة ليبيا ومنع تجزئتها وأن ذلك خطا أحمر، مؤكدا أن الموقف يتطلب وقفة تاريخية لانتشال ليبيا من أزمتها التى وضع فيها، واستجابة للدعواتالمتكررة لإعلاء مصلحة ليبيا الوطنية.

وأكد أن بلاده تعرضت لمؤامرات خارجية وإنها تنفذ بأيد ليبية وفقا لأجندات سياسية ودينية وفكرية وكانت نتائجها كارثية بكل المقاييس على بلاده.

وأضاف أن زعماء وحكماء وأعيان المناطق والمدن الليبية اتفقوا على الاجتماع فى مدينة القاهرة لإيجاد حل للازمة فى البلاد على أرض التى تكسرت على صخرتها كل المؤامرات التى تستهدف دول العالم العربى والإسلامى.

وأكد البيان على أن مجلس النواب الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى ويجب دعمه ما يصدر عنه من قرارات و دعم الجيش الليبى البطل الذى يقارع قوى الظلام والإرهاب الأسود وأن مده بالسلاح يضمن أمن الوطن ويقضى على الإرهاب فكرا وسلوكا.

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مصر 365

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