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محلب ونبيل العربى يشاركان القبائل الليبية بمؤتمر "نعم من أجل بناء ليبيا"

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بدأت منذ قليل جلسة ملتقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "نعم من أجل بناء ليبيا" فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، وذلك بمشاركة العديد من أبنائل القبائل الليبية فى مؤتمر هو الأكبر الذى يجمع شيوخ وعواقل ليبيا.

كما شارك فى الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى بالإضافة إلى سفراء مجموعة من الدول العربية والإفريقية. واستهلت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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