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مصرع 16 شخصًا بولاية تكساس الأمريكية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة

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مصرع 16 شخصًا بولاية تكساس الأمريكية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة مصرع 16 شخصًا بولاية تكساس الأمريكية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة
استعدت ولاية تكساس الأمريكية لمزيد من السيول اليوم، الخميس، فى وقت لا تزال ترزح فيه تحت وطأة أمطار غزيرة قتلت ما لا يقل عن 16 شخصا وغمرت مدنا كبرى وسجلت مستوى قياسيا لأكثر شهر هطلت فيه أمطار فى تاريخ الولاية.

وأصدرت الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرا من سيول صباح اليوم، الخميس، يمتد من جنوبى سان أنطونيو وحتى دالاس مرورا بأوكلاهوما، حيث تسبب الطقس العاصف هذا الأسبوع فى مقتل ستة أشخاص آخرين، وحتى كانساس.

وضربت عواصف رعدية أجزاء كبيرة من المنطقة المتضررة فى وقت مبكر من اليوم الخميس.

وأصدرت مدينة وارتون، التى تبعد نحو 96 كيلومترا جنوب غربى هيوستون إخطارا بالإجلاء التطوعى للمناطق على طول نهر كولورادو والتى من المرجح أن تغمرها السيول.

وطلب من المئات مغادرة منازلهم فى المناطق على طول نهر برازوس على بعد نحو 48 كيلومترا غربى فورت وورث الليلة الماضية مع فيضان المياه على ضفاف النهر.

وقال خبير الطقس بالولاية جون نيلسن جامون اليوم الخميس إن متوسط هطول الأمطار فى أنحاء الولاية بلغ 19.15 سنتيمتر فى مايو ايار ليكسر الرقم القياسى الذى سجل فى يونيو 2004 والبالغ 16.9 سنتيمتر حسبما أفادت سجلات ترجع إلى عام 1895.

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