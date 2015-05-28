أخبار مصر العاجلة.. السيسى: يجب ألا يكون حفل قناة السويس عبئا على الموازنة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح قناة السويس الجديدة، وتأكيدات الرئيس السيسى ضرورة ألا يكون حفل الافتتاح عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" قرار محكمة جنايات الإسكندرية، ببراءة الرائد عبدالرحمن الشيمى، ضابط أمن الدولة السابق، من تهمة قتل سيد بلال، الذى توفى إثر تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين الشهيرة.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- السيسى: الاحتفال بقناة السويس يجب ألا يكون عبئًا على موازنة الدولة

- السيسى لوزير الدفاع الأمريكى الأسبق: الشعب حافظ على هويته وانتصرت إرادته

- وزير الدفاع الأمريكى الأسبق: السيسى نجح فى تجنيب مصر مخاطر كثيرة

- براءة ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال على خلفية أحداث القديسين

- بيان لجماعة لإخوان الإرهابية تعلن فيه رسميا: العنف واجب شرعى

- بالصور.. جنازة عسكرية مهيبة لشهيد الدفاع المدنى بمسقط رأسه بالمنوفية

- نائب رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس 996 شركة خلال شهر أبريل الماضى

- بيان مشترك لـ"الصحفيين ومرتضى منصور": انتهاء أزمة العضويات المستثناة

- مرتضى منصور معلنا تنازله عن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين: نبدأ صفحة جديدة

- تأييد حبس علاء عبد الفتاح بتهمة إهانة الداخلية

- بالصور.. السفير السعودى أحمد قطان من "اليوم السابع": علاقتنا بمصر قوية

- وزير الخارجية السعودى الجديد يصل القاهرة الأحد ويلتقى السيسى

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