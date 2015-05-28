محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5%

اعتمد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 72.5%، فقد تقدم لأداء الامتحان هذا العام 142401 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139007، نجح منهم 100679.

وحصل 10 طلاب على الدرجات النهائية والمجموع الكلى 300 درجة منهم 5 طالبات مقابل 5 طلاب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.7%، بعد حضور 3583 طالبًا، نجح منهم 3499، وبلغت نسبة النجاح بالإعدادية الرياضية 51.16% بنجاح 66 طالبًا، من إجمالى 129، والإعدادية المهنية، نجح فيها 1715 طالبًا، من إجمالى 2021، تقدموا للامتحان هذا العام بنسبة 84.9%.

وبلغت نسبة النجاح فى الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100% بنجاح كل الـ89 طالبًا وطالبة الذى أدوا الامتحانات، وبلغت نسبة نجاح المكفوفين 81.25%، بنجاح 26 طالبًا.

وجاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية فى المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة النجاح بها 87.46%، تليها إدارة شبرا التعليمية، بنسبة 86.53%، ثم إدارة حلوان فى المرتبة الثالثة، بنسبة 85.84%.

وأكدت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس، بعد غد السبت، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg اليوم، تسهيلاً على الطلبة والطالبات لمعرفة تقديراتهم.

- "اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

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