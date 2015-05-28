بالأسماء ….محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 72.5 % ، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (142401) حضر منهم (139007) طالب وطالبة ، ونجح منهم (100679).

وحصل 10 طلاب على الدرجات النهائية والمجموع الكلي 300 درجة ، من بينهم 5 طالبات مقابل 5 طلاب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.7 % بحضور (3583) طالب نجح منهم (3499) طالب ، وبلغت نسبة النجاح بالإعدادية الرياضية 51.16 % بنجاح 66 طالبا من اجمالي 129 طالبا ، والإعدادية المهنية حيث نجح 1715 طالبا من اجمالي 2021 طالبا تقدموا للامتحان هذا العام بنسبة 84.9 % ، كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 % بنجاح 89 طالبا من إجمالي 89 طالبا وطالبة ، ونسبة النجاح للمكفوفين 81.25 % بنجاح 26 طالبا.

وجاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية في المرتبة الأولى ، حيث بلغت نسبة النجاح بها 87.46 % ، تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 86.53 % ، ثم إدارة حلوان في المرتبة الثالثة بنسبة 85.84 %.

وأكدت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم توزيع النتيجة بالمدارس يوم السبت الموافق 30-5-2015 حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها كما سيتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة اليوم تسهيلاعلى الطلبة والطالبات لمعرفة تقديراتهم.