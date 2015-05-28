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مبروك : سعيد بقتال لاعبي الأهلي من أجل الفوز حتي أخر دقيقة

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مبروك : سعيد بقتال لاعبي الأهلي من أجل الفوز حتي أخر دقيقة مبروك : سعيد بقتال لاعبي الأهلي من أجل الفوز حتي أخر دقيقة

وجه الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى للفريق الشكر للاعبين بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندرى مساء اليوم بهدف دون رد فى اطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 22 من مسابقة الدورى العام.
> واثنى مبروك على اداء لاعبيه بعد الفوز الصعب الذى تحقق فى الدقيقة 93 من عمر المباراة بتصويبة رمضان صبحى فى شباك على فرج حارس الاتحاد.
> وشدد مبروك علي أن الفريق قدم أداءا جيدا في ظل اليغابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق ، مشيدا بهذه الروح القتالية التي بدي عليها لاعبو الأهلي من الدقيقة الاولي وحتي نهاية المباراة
> جدير بالذكر ان الاهلى يحصل على راحة سلبية غد الجمعة قبل استئناف تدريباته بعد غدا السبت استعداداً لمواجهة الداخلية فى الاول من يونيه القادم.

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