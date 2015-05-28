FDA تطرح أدوية جديدة لعلاج القولون العصبى المصاحب بالإسهال

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى السابع والعشرين من شهر مايو الجارى على طرح أدوية جديدة لعلاج مرض القولون العصبى المصاحب بالإسهال.

ويعرف العقار الأول باسم فايبرزى "Viberzi "، ويحتوى على المادة الفعالة "eluxadoline"، بينما يحمل الدواء الثانى اسم زيفاكسان "Xifaxan "، ويحتوى على المادة الفعالة "rifaximin"، وهما من تصنيع شركتين مختلفتين، والأخير تم التصديق عليه منذ سنوات عديدة لعلاج الإسهال، وثبت فاعليتهما فى علاج الرجال والنساء المصابين بالقولون العصبى، الذى يصاحبه الإسهال.

والقولون العصبى "IBS" هو مرض شائع وخاصة ً داخل مصر، ويؤثر بشكل خاص على الأمعاء الغليظة، ويسبب العديد من الأعراض المزعجة مثل المغص وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك مع ظهور مخاط فى البراز، وهو مرض مزمن يجب السيطرة عليه على المدى البعيد، حسبما يؤكد الموقع الإلكترونى لمركز مايو كلينيك الطبى الأمريكى الشهير.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخراً على موقع "FDA" أن عقار فايبرزى يحتوى على مادة فعالة جديدة، ويحصل عليه مرضى القولون العصبى عن طريق الفم أثناء تناول الطعام، وذلك بمعدل مرتين فى اليوم، وهو يعمل عن طريق تنشيط بعض المستقبلات فى الجهاز العصبى، والتى تحد من انقباض الأمعاء.

وتابع التقرير أن عقار زيفاكسان " Xifaxan "، والذى تم طرحه للمرة الأولى فى عام 1998، يتم تناوله عن طريق الفم بمعدل 3 مرات فى اليوم لمدة أسبوعين، حيث يساهم فى علاج آلام البطن والإسهال المصاحبة للقولون العصبى.

وتم التأكد من فاعلية عقار "فايبرزى" فى علاج القولون العصبى بعد خضوع المرضى لاثنين من التجارب الإكلينيكية، شملت 2425 مريضاً، وثبت فاعليته فى تحسين أعراض المرض بشكل ملحوظ خلال فترة التجربة التى امتدت إلى 26 أسبوعاً.

بينما تم التأكد من فاعلية عقار زيفاكسان فى علاج القولون العصبى بعد خضوع 1258 شخصاً لاثنين من التجارب الإكلينيكية، واستمرت فترة التجربة 12 أسبوعاً.

وكانت النتائج إيجابية للغاية، وثبت فاعلية هذه الأدوية فى السيطرة على أعراض القولون العصبى المصاحب بالإسهال، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الإمساك والغثيان وآلام البطن.