أستاذ طب نفسى: إدمان الإنترنت يؤدى إلى الاكتئاب والعزلة والانتحار

أكد الدكتور محمود الحبيبى أستاذ مساعد الطب النفسى بجامعة عين شمس خلال انعقاد المؤتمر الــــ 11 لوحدة الطب النفسى، أن العالم يتجه حاليا لتأكيد فكرة أن هناك مرض يسمى إدمان الانترنت.

وقال إن الشخص يفقد السيطرة على الوقت والمجهود الذى يقوم به أثناء استخدام الإنترنت، بحيث يهمل أنشطة مهمة جدا فى حياته وتحدث له خسائر مباشرة فى نشاطه وعملة وصحته وأمواله ويبدأ يقلل الأنشطة الحقيقية التى يتفاعل فيها مع الناس، مشيرا إلى ان هذا ما يسمى إدمان الانترنت سواء إدمان لعبة عبر الانترنت أو من خلال الشات عبر الفيس بوك أو خلافه.

وقال إن إدمان الانترنت يسبب الاكتئاب الذى يؤدى بدوره للعزلة والانتحار، موضحا أن التدهور يحدث أولا بعدم الخروج من المنزل وعدم التواصل مع الآخرين إلا من خلال الانترنت ولا يقابل الناس مباشرة، ولكن من خلال الفيس بوك وأهم ملحوظة هو إهمال العمل أو الدراسة، موضحا أن هذا الإدمان يكون موجودا أكثر فى المراهقين ولكن هناك من هم اكبر من هذا السن ويدمنون الانترنت .