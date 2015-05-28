بالصور.. مدير أمن مطروح يتابع تأمين الامتحانات والمصيف
تضمن العرض تدريبات اللياقة البدنية والقتالية للقوات، وعرض الكاراتيه واجتياز الموانع النارية، وعرض مجاميع الاقتحام والتعامل مع البؤر الإرهابية، كما تم استعراض مهارة التعامل مع الأسلحة النارية.
وقدم مدير الأمن الشكر للقوات المشاركة فى الاستعراض، وكرم عددا من المجندين المتميزين لتفانيهم فى العمل، وأكد على ضرورة اليقظة التامة وضبط النفس والتأمين الشخصى، لكافة العناصر المشتركة فى المنظومة الأمنية لإجهاض أية محاولات للخروج عن الشرعية، والمواجهة الحاسمة للعناصر الإجرامية والإرهابية، والحفاظ على الأمن العام وسلامه المواطن والمؤسسات والمنشآت الحيوية.
>
استعراض قوات التأمين بمطروح
>
مدير أمن مطروح يطمئن على جاهزية وتدريب القوات
>
التدريبات البدنية والقتالية للقوات
>
القوات تستعرض مهاراتها البدنية
>
تدريبات الكاراتيه والاشتباكات البدنية
>
القيادات الأمنية والشعبية خلال متابعة العرض
>
الجنود يفككون الأسلحة ويعيدون تجميعها وهم معصوبى الأعين
>
التدريبات على استخدام الأسلحة النارية
>
صورة تذكارية للعمد والمشايخ مع قيادات الأمن بمطروح
>