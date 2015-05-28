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بالصور.. مدير أمن مطروح يتابع تأمين الامتحانات والمصيف

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تابع اللواء العنانى حمودة، مساعد الوزير لأمن مطروح، اليوم الخميس، بمعسكر قوات الأمن، استعدادات وجاهزية القوات التى ستشارك فى عملية التأمين الخاصة لامتحانات الثانوية الفنية والأزهرية والعامة، وكذلك تأمين موسم الصيف السياحى والاستعداد له، بحضور مفتش فرع الأمن العام بمطروح والعميد إبراهيم عبدالغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد هانى خير، مدير إدارة المرور، ومدير فرع الأمن الوطنى، وعدد من قيادات المديرية وعمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح.

تضمن العرض تدريبات اللياقة البدنية والقتالية للقوات، وعرض الكاراتيه واجتياز الموانع النارية، وعرض مجاميع الاقتحام والتعامل مع البؤر الإرهابية، كما تم استعراض مهارة التعامل مع الأسلحة النارية.

وقدم مدير الأمن الشكر للقوات المشاركة فى الاستعراض، وكرم عددا من المجندين المتميزين لتفانيهم فى العمل، وأكد على ضرورة اليقظة التامة وضبط النفس والتأمين الشخصى، لكافة العناصر المشتركة فى المنظومة الأمنية لإجهاض أية محاولات للخروج عن الشرعية، والمواجهة الحاسمة للعناصر الإجرامية والإرهابية، والحفاظ على الأمن العام وسلامه المواطن والمؤسسات والمنشآت الحيوية.

استعراض قوات التأمين بمطروح -اليوم السابع -5 -2015
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استعراض قوات التأمين بمطروح

مدير أمن مطروح يطمئن على جاهزية وتدريب القوات -اليوم السابع -5 -2015
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مدير أمن مطروح يطمئن على جاهزية وتدريب القوات

التدريبات البدنية والقتالية للقوات -اليوم السابع -5 -2015
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التدريبات البدنية والقتالية للقوات

القوات تستعرض مهاراتها البدنية -اليوم السابع -5 -2015
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القوات تستعرض مهاراتها البدنية

تدريبات الكاراتيه والاشتباكات البدنية -اليوم السابع -5 -2015
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تدريبات الكاراتيه والاشتباكات البدنية

القيادات الأمنية والشعبية خلال متابعة العرض -اليوم السابع -5 -2015
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القيادات الأمنية والشعبية خلال متابعة العرض

الجنود يفككون الأسلحة ويعيدون تجميعها وهم معصوبى الأعين -اليوم السابع -5 -2015
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الجنود يفككون الأسلحة ويعيدون تجميعها وهم معصوبى الأعين

التدريبات على استخدام الأسلحة النارية -اليوم السابع -5 -2015
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التدريبات على استخدام الأسلحة النارية

صورة تذكارية للعمد والمشايخ مع قيادات الأمن بمطروح -اليوم السابع -5 -2015
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صورة تذكارية للعمد والمشايخ مع قيادات الأمن بمطروح


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مصر 365