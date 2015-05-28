سالمان: مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم الخميس إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ نجح في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي.

واضاف أن الاتجاه العالمي الآن يستهدف الاستثمار في البنية الأساسية والطاقة وهو ما جعل مصر تضع اولوياتها طبقا للمطالب العالمية.

وأوضح سالمان – على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية – أن المؤتمر الاقتصادي نجح في ربط الوزارات ببعضها البعض ولكن ينبغي أن نعي أن المؤتمر استهدف الاستثمار المباشر وهو بطبيعة الحال يستغرق بعض الوقت قبل تنفيذ مشروعاته.

وذكر أن الحكومة قامت بتوقيع عقود استثمار خلال المؤتمر تضمنت مشروعات بـ35 مليار دولار في قطاع الكهرباء و21 مليار دولار في قطاع البترول ، فضلا عن 5 مليارات دولار منح وقروض.

واستطرد أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي غير ملزمة قانونيا ولكنها التزام مؤقت بين الطرفين ، يتم دراستها خلال 90 يوما ومن ثم يتم التفاوض على الشروط التي قد تنتهي بعقد أو لا اتفاق مشيرا إلى أن أغلب مذكرات التفاهم أغلبها في قطاع الإسكان.

وأكد أن هناك مذكرتي تفاهم خاصة بمشروعين عقاريين بالسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة تم تحويلهما لعقود قانونية مع وزارة الإسكان بقيمة 60 مليار دولار.