«الداخلية»: ننتظر قرار النيابة في واقعة قتل أمين شرطة «عامل كشك بشتيل»

قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام،ـ إن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن مقتل الشاب “محمود صالح”، عامل بأحد الأكشاك في بشتيل، على يد أمين شرطة.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشت” على قناة “أون تي في”، أن أمين الشرطة أحمد الكحلاوي كان يطلق النار في الهواء لمطاردة متهمين في قضايا مخدرات وهو ما أدى إلى قتل عامل الكشك عن طريق الخطأ وتم القبض عليه وتقديمه للنيابة.

الجدير بالذكر أن أمين شرطة يدعى أحمد الكحلاوي من قسم أوسيم قام بقتل شاب يدعى محمود صالح يعمل بأحد الأكشاك بمنطقة بشتيل بالخطأ أثناء مطاردته لمتهمين في قضايا مخدرات.