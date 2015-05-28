أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الداخلية»: ننتظر قرار النيابة في واقعة قتل أمين شرطة «عامل كشك بشتيل»

Google+ Print
«الداخلية»: ننتظر قرار النيابة في واقعة قتل أمين شرطة «عامل كشك بشتيل» «الداخلية»: ننتظر قرار النيابة في واقعة قتل أمين شرطة «عامل كشك بشتيل»

اللواء أبوبكر – مساعد وزير الداخلية

قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام،ـ إن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن مقتل الشاب “محمود صالح”، عامل بأحد الأكشاك في بشتيل، على يد أمين شرطة.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشت” على قناة “أون تي في”، أن أمين الشرطة أحمد الكحلاوي كان يطلق النار في الهواء لمطاردة متهمين في قضايا مخدرات وهو ما أدى إلى قتل عامل الكشك عن طريق الخطأ وتم القبض عليه وتقديمه للنيابة.

الجدير بالذكر أن أمين شرطة يدعى أحمد الكحلاوي من قسم أوسيم قام بقتل شاب يدعى محمود صالح يعمل بأحد الأكشاك بمنطقة بشتيل بالخطأ أثناء مطاردته لمتهمين في قضايا مخدرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا