لقطة المباراة - طرد ' البديل ' وليد سليمان

تعرض وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على حسام حسن لاعب الاتحاد بعد مرور 20 دقيقة من نزوله أرضية الملعب.

الأهلي يحل ضيفا على الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 بالدوري المصري.

وليد سليمان بدأ المباراة على مقاعد البدلاء لحساب رمضان صبحي وبيتر إيبي الذي بدأ كأساسي بجوار عماد متعب.

وفي الدقيقة 67 دفع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بوليد سليمان بدلا من بيتر إيبي.

وبعد مرور 20 دقيقة تدخل بقوة وليد سليمان على ساق حسام حسن لاعب الاتحاد ليشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة لوليد سليمان.

شاهد - طرد سليمان