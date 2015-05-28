أخبار عاجلة

إبراهيم صلاح: «بعض اللاعبين شاركوا أساسيين دون تدريب» -
شيكابالا ينفجر: لم نتدرب منذ شهر ونصف.. وحلمي رفض مشاركتي رغم جاهزيتي -
مساء dmc - البدري فرغلي: يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود .. "أهانونا وذلونا" ولا يوجد حل -
مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لقطة المباراة - طرد ' البديل ' وليد سليمان

Google+ Print
لقطة المباراة - طرد ' البديل ' وليد سليمان لقطة المباراة - طرد ' البديل ' وليد سليمان

تعرض وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على حسام حسن لاعب الاتحاد بعد مرور 20 دقيقة من نزوله أرضية الملعب.

الأهلي يحل ضيفا على الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 بالدوري المصري.

وليد سليمان بدأ المباراة على مقاعد البدلاء لحساب رمضان صبحي وبيتر إيبي الذي بدأ كأساسي بجوار عماد متعب.

وفي الدقيقة 67 دفع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بوليد سليمان بدلا من بيتر إيبي.

وبعد مرور 20 دقيقة تدخل بقوة وليد سليمان على ساق حسام حسن لاعب الاتحاد ليشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة لوليد سليمان.

شاهد - طرد سليمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع