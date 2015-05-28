جينيفر لوبيز تصل إلى المغرب

وصلت النجمة العالميّة Jennifer Lopez إلى المغرب، يوم الأربعاء في 27 أيار/ مايو، وذلك للمشاركة في مهرجان موازين، في دورته الـ14 التي تقام في الفترة الممتدّة من 29 مايو إلى 6 يونيو، بمدينة الرباط.

وفور وصولها، نشرت النجمة صورة لها من داخل السيارة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :" وصلنا إلى المغرب".

ومن المتوقّع أن تعقد النجمة، بالاتّفاق مع إدارة المهرجان، مؤتمراً صحافيّاً لحفلتها الغنائيّة، الليلة.

وكانت Jennifer اشترطت مجموعة من المطالب للموافقة على المشاركة في هذا المهرجان، كان أوّلها إحياء حفل الافتتاح في يوم 29 مايو الجاري، على مسرح السويسي، وهو المكان المقابل لفندق سوفيتيل الذي ستقيم فيه.

كما طلبت أيضاً مرافقة صديقها الراقص Casper Smart لها في هذه الرحلة، حيث سيشاركها الاستعراضات التي ستقدّمها في الحفلة، خصوصاً في أغنية dance again.

يذكر أنّ Jennifer Lopez لن تكون النجمة العالميّة الوحيدة في مهرجان موازين، حيث يشارك أيضاً النجم العالمي Usher في فعاليّات المهرجان بحفل على منصّة السويسي المخصّصة للحفلات الغربيّة، يوم الجمعة، في الـ5 من يونيو المقبل.

جينيفر لوبيز تعقد مؤتمراً صحافياً في المغرب نهاية الشهر