هزات أرضية تضرب الصالات العربية

عائلة تعيش مأساة هزة أرضية في سان فرنسيسكو ورجل يحاول حماية ابنته بعد إصابتها بفيروس يحوّلها الى zombie. هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

San Andreas

مع بداية عرض هذا الفيلم الذي يؤدي فيه الممثل Dwayne Johnson دور البطولة، لا بد من الرجوع في الزمن لنتذكّر سوياً أبرز الأفلام الكوارثية التي تم إنتاجها في هوليوود والمبنية على هزة أرضية. ففي عام 1936 أنتج فيلم بعنوان San Fransisco أدّى فيه دور البطولة Clark Gable وكان مبنياً على الهزة الأرضية التي ضربت المدينة عام 1906، وفي العام 1974 تم إطلاق فيلم Earthquake الذي تجري أحداثه في لوس أنجيليس وكان من بطولة Charlton Heston. بعد مرور 41 عاماً على الفيلم المذكور يطلّ علينا San Andreas الذي يعيدنا الى نفس المكان، ولكن هل ان استعمال التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية الحديثة صبت في مصلحة هذا الفيلم وساهمت في ضخامته؟ "ربما" هو الجواب عن هذا السؤال لأن ما شاهدناه ليس بجديد وهو شبيه الى حد ما بأجواء فيلم تم إطلاقه منذ ستة أعوام عنوانه 2012 للمخرج Roland Emmerich. سؤال يخطر في ذهننا : هل السيناريو كان بمستوى الحدث؟ بصراحة كلا. San Andreas سينال دون شك إعجاب محبي هذا النوع من الأفلام ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Maggie

من الصعب جداً مشاهدة هذا الفيلم من دون ملاحظة الدور الدرامي الملفت والجيّد الذي يقدمه للمرة الأولى الممثلArnold Schwarzenegger الذي تعوّد الجمهور أن يشاهده في أفلام الأكشن. والملفت أيضاً أن قصة الفيلم مختلفة جداً عن ما شاهدناه في السابق في العديد من الأفلام التي تتمحور حول الـ Zombies، ففي Maggie عملية التحوّل الى zombie مصدرها فيروس والشخصية الأساسية Maggie مصابة فيه وتؤدي دورها بشكل جيّد الممثلة الموهوبة Abigail Breslin. أما القصة فتدور حول والد يعمل ما في وسعه لحماية ابنته المصابة بفيروس الـ zombie من دخول الحجر الصحي حيث سيكون مصيرها الموت فيقرر وضعها في المنزل العائلي بالرغم من علمه أن تحوّلها يشكّل خطراً على حياته. Maggie فيلم يجمع بين التشويق والرعب جديد من نوعه يستحق أن تكتشفوه، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.