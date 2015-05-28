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بالفيديو:إعلامي مصري يطالب بإلقاء القبض على هيفا وهبي

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بالفيديو:إعلامي مصري يطالب بإلقاء القبض على هيفا وهبي بالفيديو:إعلامي مصري يطالب بإلقاء القبض على هيفا وهبي

الخميس 28-05-2015 19:39

أدان الإعلامي المصري تامر أمين تصريحات الراقصة المصرية برديس حول كليب "سيب أيدي" لسلمى الفولي، وطالب بالقبض عليها وعلى الفنانة هيفا وهبي بتهمة تقديم الدعارة الفنية، حسب تعبيره.
وفي التفاصيل أن الراقصة برديس هاجمت كليب "سيب أيدي" لسلمى أو "رضا" الفولي التي تم القبض عليها بسببه، ووصفتها بأنها كومبارس وأن الكليب لا يعدو كونه أكثر من دعارة فنية وطبيعي أن يتم القبض عليها كونها ليست نجمة أو بطلة مثلها.
وسخر تامر من تصريحات برديس قائلاً "يعني هي بتقدم دعارة فنية وأنتي اللي بتبيعي سبح في الأزهر"
وطالب تامر بضرورة القبض على برديس بعد مشاهدة كليباتها أسوه بما حدث مع سلمى.
وأكمل تامر قائلاً إنه أيضاً لا بد أن يلقى القبض على هيفا وهبي حتى لا يقول أحد إن البرنامج يخاف من النجوم ويأتي فقط على الغلابة، مستشهدا بأحد كليبات هيفا التي غنت فيه باللغة الانجليزية قاصدا كليب breathing you in وترتدي فيه ملابس جريئة، وتساءل تامر هل لأن هيفا تحصل على الملايين لا يتم القبض عليها ونقول أن ما تقدمه فن؟".
وختم قائلاً إن كل من يخلع ملابسه يقدم دعارة فنية، وأضاف إما أن نترك الجميع يقدمون الدعارة الفنية أو يتم القبض على الجميع فالمساواة في الظلم العدل أما المساواة في العدل فهو قمة العدل.

شاهدوا تامر أمين وهو يطالب بسجن هيفا وهبي

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سيدتي

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