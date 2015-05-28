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لهذا السبب خالفت ليلى علوي أوامر الأطبّاء

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لهذا السبب خالفت ليلى علوي أوامر الأطبّاء لهذا السبب خالفت ليلى علوي أوامر الأطبّاء

الخميس 28-05-2015 20:25

وافقت الفنانة المصريّة ليلى علوي على المشاركة في مهرجان"وهران "للفيلم العربي في دورته الجديدة المزمع أن تنطلق في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، في المدينة الجزائرية ،وهران.

وعلى الرغم من نصائح الأطبّاء لها بضرورة الراحة التامّة، بسبب المشاكل الصحيّة التي تعاني منها في الرقبة ، واضطرارها إلى وضع طوق على رقبتها، إلا أنّ ليلى تحاملت على وضعها الصحي ، وقرّرت السفر لتمثيل في هذا المهرجان، الذي يكرّمها على مجمل أعمالها الفنيّة.
هذا، ولن تشارك ليلى علوي رمضان هذا العام بأيّ عمل درامي ، بعد أن سبق وقدّمت العديد من المسلسلات المتتالية في أشهر رمضان الماضية. وكان آخرعمل لها هومسلسل "شمس" الذي عرض رمضان العام 2014.

 

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