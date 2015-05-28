“الإخوان” تؤيد “بيان الكنانة” وتتبنى العنف

أصدر تنظيم الإخوان،اليوم، بيانًا للرد على بيان الكنانة الذي أصدره 120 شخصًا من أنصار التنظيم.

وقالت الجماعة في بيانها، إنها “استقبلت بيان علماء الأمة وعنوانه نداء الكنانة بكل التقدير والتثمين لهذه النفرة للعلماء في مواجهة جرائم العسكر الانقلابين في مصر، حسب وصفها، وآخرها أحكام الإعدام بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومئات الأبرياء من المصريين الثائرين ضد الطغيان”.

وأضاف البيان: “لقد قام العلماء بواجب الفتوى الشرعية، وبيان الحق في توصيف الحالة الإجرامية، والاعتقالات وجرائم التعذيب والاغتصاب، وبَيّن العلماء الواجب الشرعي في مقاومة هذا الانقلاب حسب زعمها بكل الوسائل حتى يسقط وتعود الشرعية، وبيّنُوا حق الدفاع الشرعي عن النفس والأعراض والأموال”.

وأضاف “الإخوان المسلمون جماعة التزمت بالعمل للإسلام بشموله، وتلتزم بالواجبات الشرعية التي يوجبها عليها الإسلام، ولا تتراجع عنها مهما كانت التضحيات، ونحن على ثقة كاملة في نصر الله تعالى وقدرة الشعب المصري والثوار على النصر”.

يذكر أن 120 من أنصار التنظيم الإخواني، كانوا قد أصدروا بيانا حمل اسم “بيان الكنانة”، وشمل تحريضًا على العنف في مصر.