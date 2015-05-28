أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الإخوان” تؤيد “بيان الكنانة” وتتبنى العنف

Google+ Print
“الإخوان” تؤيد “بيان الكنانة” وتتبنى العنف “الإخوان” تؤيد “بيان الكنانة” وتتبنى العنف

ارشيفية

أصدر تنظيم الإخوان،اليوم، بيانًا للرد على بيان الكنانة الذي أصدره 120 شخصًا من أنصار التنظيم.

وقالت الجماعة في بيانها، إنها “استقبلت بيان علماء الأمة وعنوانه نداء الكنانة بكل التقدير والتثمين لهذه النفرة للعلماء في مواجهة جرائم العسكر الانقلابين في ، حسب وصفها، وآخرها أحكام الإعدام بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومئات الأبرياء من المصريين الثائرين ضد الطغيان”.

وأضاف البيان: “لقد قام العلماء بواجب الفتوى الشرعية، وبيان الحق في توصيف الحالة الإجرامية، والاعتقالات وجرائم التعذيب والاغتصاب، وبَيّن العلماء الواجب الشرعي في مقاومة هذا الانقلاب حسب زعمها بكل الوسائل حتى يسقط وتعود الشرعية، وبيّنُوا حق الدفاع الشرعي عن النفس والأعراض والأموال”.

وأضاف “الإخوان المسلمون جماعة التزمت بالعمل للإسلام بشموله، وتلتزم بالواجبات الشرعية التي يوجبها عليها الإسلام، ولا تتراجع عنها مهما كانت التضحيات، ونحن على ثقة كاملة في نصر الله تعالى وقدرة الشعب المصري والثوار على النصر”.

يذكر أن 120 من أنصار التنظيم الإخواني، كانوا قد أصدروا بيانا حمل اسم “بيان الكنانة”، وشمل تحريضًا على العنف في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة