ارتفاع المنازل المحترقة بدار السلام سوهاج إلى 13 ونفوق 9 حيوانات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج عقب الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف على حريق شب فى 13 منزلا ومخزن للغلال والأسمدة الزراعية دون وقوع خسائر بشرية كما نتج عن الحريق نفوق 9 حيوانات.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من إدارة النجدة بنشوب حريق هائل بدائرة مركز شرطة دار السلام بعدد من المنازل وتم الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام والنقيبان محمد جودة وهيثم الحجيرى معاونى مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل ملك هشام حافظ أحمد 42 عاما عامل وعبداللطيف عرفة محمد 50 عاما عامل وسيد عبداللطيف عرفة 35 عاما عامل وجمال محمد عباس 45 عاما عامل ومنزل ملك ورثة صبرى حمام مصطفى ومنزل محمود أحمد محمد 40 عاما والسيد عبداللطيف عرفة وصابر عرفه عبداللطيف 50 عاما عامل وفتحى عبدالعال محمد 40 عاما عامل وعلى بدوى إبراهيم 35 عاما عامل وعبدالحميد محمد عبداللطيف وربيع راجح محمد 47 عاما عامل وعبدالعليم راجح محمد عامل صاحب مخزن للغلال والمواد الزراعية .

نتج عن الحريق احتراق محتويات 13 منزلا بالكامل بالإضافة إلى محتويات مخزن الغلال والأسمدة بالكامل جارى تقديرها وكميات كبيرة من المنقولات بالإضافة إلى 9 حيوانات مختلفة وكمية من الطيور والأجهزة الكهربائية .

وتجرى قوات الحماية المدنية أعمال التبريد للمكان بمعرفة قوات الحماية المدنية لمنع نشوب الحريق مرة أخرى جارى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لتحديد التلفيات وإخطار الإدارة البيطرية للتعامل مع الحيوانات النافقة والطيور،جارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .