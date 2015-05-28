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ننشر أسماء مصابى حادث سيارة "النقب" بالوادى الجديد

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ننشر أسماء مصابى حادث سيارة "النقب" بالوادى الجديد ننشر أسماء مصابى حادث سيارة "النقب" بالوادى الجديد
أصيب 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة - أسيوط قرب نقطة الكيلو 65 فى منطقة النقب الحدودية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا بانقلاب السيارة ما أدى لإصابة كل من مروة رمضان عبد الصمد 30 سنة ويسرى محمد محمود 30 سنة ومصطفى أحمد محمود28 سنة وتحية حسين قطب 45 سنة وناجح سالم على 35 سنة وعفاف رمضان أحمد 49 سنة وهبة مكارم أحمد 15 سنة وعزة حسين خلف 35 سنة وعماد محمد على آدم 27 سنة وإسماعيل عامر فاروق 6 سنوات.


>- إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنطقة النقب فى الوادى الجديد

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