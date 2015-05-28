جامعة الإسكندرية: الاتفاق مع "جايكا"اليابانية لتوفير مدربين جمباز وسباحة

استقبل الدكتور نادر مرجان عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية، نوريماتسوكازوهيسا، منسق برنامــج المتطوعين بهيئة التعاون الدولى اليابانية ( جايكا )، لبحث تجديد بروتوكول التعاون بين الكلية والهيئة لتوفير مدربين فى مجالات الجودو والسباحة والجمباز.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عميد كلية التربية الرياضية بنين،خلال توقيع الاتفاقية، أن الهدف من تجديد البروتوكول توفير مدربين لتدريب طلاب الكلية اعتبـاراً مـن بدايـة العـام الجامعـى القــادم ( 2015/2016 ) بالإضافة إلى تقديم خدمات مجتمعية من خلال عقد دورات تدريبية تخصصية للمدربين على مستوى مصر فى مجالات الجودو والسباحة والجمباز.