جامعة الإسكندرية: الاتفاق مع "جايكا"اليابانية لتوفير مدربين جمباز وسباحة

استقبل الدكتور نادر مرجان عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية، نوريماتسوكازوهيسا، منسق برنامــج المتطوعين بهيئة التعاون الدولى اليابانية ( جايكا )، لبحث تجديد بروتوكول التعاون بين الكلية والهيئة لتوفير مدربين فى مجالات الجودو والسباحة والجمباز.

وقال عميد كلية التربية الرياضية بنين،خلال توقيع الاتفاقية، أن الهدف من تجديد البروتوكول توفير مدربين لتدريب طلاب الكلية اعتبـاراً مـن بدايـة العـام الجامعـى القــادم ( 2015/2016 ) بالإضافة إلى تقديم خدمات مجتمعية من خلال عقد دورات تدريبية تخصصية للمدربين على مستوى مصر فى مجالات الجودو والسباحة والجمباز.