توزيع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية من القوات المسلحة لأهالى الوادى الجديد

دعمت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة فقراء مركزى الداخلة وباريس بالوادى الجديد بحوالى 6888 كرتونة مساعدات غذائية لتوزيعها على الفقراء من أبناء المركزين، حيث وزع المسئولين بمركز ومدينـة الـداخلـة كراتين ومواد تموينية من إنتاج القوات المسلحـة " قوات حماية المواطنين على الفقراء باجمالى 4888 كـرتـونـة .

ووزعت الجهات المختصة بمركز باريس 2000 كرتونة سلع غذائية، وذلك فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة من دعم للفقراء بمناسبـة شهـر رمضـان المبارك والتى يتم توزيعها وفقـا لقـاعدة بيـانات من مديـريـة الشئون الاجتماعية بحصـر الحـالات الأولى بـالرعـايـة والمحتاجين والأرامل والمطلقات وكذلك محدودى الـدخل لتوزيعهـم على الأسـر .