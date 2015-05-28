ارتفاع حالات الغش داخل جامعة بنى سويف لـ 82

أكد أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف اليوم الخميس، ارتفاع حالات الغش التى تم ضبطها إلى (82) حالة غش فى امتحانات كليات الآداب والتربية الرياضية والإعلام والطب البشرى والحقوق والحاسبات والمعلومات منذ بداية امتحانات الترم الثانى بالجامعة.

وقال لطفى فى بيان إعلامى أنه تم ضبط 10 حالات بكلية الآداب بالفرق المتنوعة وحالتين بكلية التربية الرياضية وحالة واحدة بكلية الإعلام وحالة واحدة بكلية الطب البشرى و67 حالة بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية الحاسبات والمعلومات وكانت وسائل الغش المتبعة هى النقل من ورق خارجى واستخدام الهاتف المحمول وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.