إزالة تعديات بالإسكندرية ونائب المحافظ تتفقد طريق الثلاثين

تفقدت الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، طريق الثلاثين وشارع النبوى المهندس لفحص أعمال الصرف الصحى الموازية لسور مستشفى المعمورة للطب النفسى وحل مشكلة احتمال انهيار السور حال البدء بالعمل، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بمحضر تنسيقى على اتخاذ جميع الاحتياطات الفنية والهندسية بمعرفة الشركة المنفذة التى تضمن استمرار الأعمال ( شبكة الصرف الصحى) وعدم تعطيلها والانتهاء منها فى الوقت المحدد.

من جهة أخرى، تفقدت نائب المحافظ مدرسة المندرة الابتدائية ومعاينة نموذج مشروع إعادة استعمال المياه المستخدمة والمطروح من قبل اتحاد الصناعات، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والنموذج عبارة عن خزان أرضى صغير يتم تجميع المياه المستخدمة وتطويرها ثم رفعها بواسطة مواتير إلى مواسير خارجية لتصل بخزانات الطرد بالحمامات وذلك فى وجود مدير مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب بالإسكندرية ورئيس حى المنتزه ثان.

ووجهت النائب بسحب عينات من المياه وتحليلها لضمان الحفاظ على صحة التلاميذ قبل البدء فى مناقشة كيفية تطوير هذا المشروع وتعميمه على المدارس.

ومن جانب آخر، تم إزالة 5 أدوار للعقار رقم 35 شارع سكينة بنت الحسين بكفر عبده و10 أدوار للعقار رقم 21 شارع مصطفى أبو هيف مع شارع مسجد الهدايا بسابا باشا وذلك بإمكانيات الحى بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بشأن تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لرؤساء الأحياء وتنفيذ الإزالة الفورية للعقارات المخالفة.

وقام حى العجمى اليوم برئاسة اللواء سامى شلتوت، رئيس الحى، بمتابعة مقاول رفع ونقل المخلفات من المقلب الوسيط بأم زغيو إلى المدفن الصحى ببرج العرب، حيث تم رفع ونقل 1000 طن، كما تم إطفاء الحريق الناتج عن التفاعلات الكيميائية بين مكونات القمامة بواسطة السيارة النافورى التابعة للحى.

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