تضخم الرحم يؤخر الحمل والحل فى الجراحة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تأخر الحمل، مما يتسبب فى شعورها بالقلق والتوتر، وذلك لرغبتها في الإنجاب، وتبدأ رحلة البحث عن السبب وراء ذلك التأخر.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تتسبب في تأخر الحمل ومن أهمها الإصابة بتضخم الرحم، وأيضا وجود زوائد لحمية فى بطانة الرحم.

ويوضح استشارى النساء والتوليد، أسباب تأخر الحمل، مؤكدا أنه فى حالة وجود زوائد لحمية فى بطانة الرحم يكون وجودها شبيه بوجود لولب فى الرحم، والذي يعيق الرحم، واستئصالها سهل، ويمكن تشخيصها عن طريق أشعة الرحم الملونة أو جهاز تنظير الرحم ويحدث الحمل بعدها مباشرة.

ويشير استشارى النساء والتوليد إلى أن تضخم الرحم يسبب شكوى السيدة من ألم الدورة شهرية، وتشخص الحالة عن طريق السونار والعلاج فى هذه الحالة صعب، وقد تفيد بعض العلاجات الهرمونية ولكن الأحدث الآن هو إجراء جراحة دقيقة لإزالة خلايا بطانة الرحم، والتى انغمست فى داخل عضلات الرحم.