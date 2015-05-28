شاب يقتل زوجته ويدعى شكه فى سلوكها بالفيوم

ضرب شاب زوجته بعصا على رأسها، ما أسفر عن مصرعها بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، وبضبطه زعم أنه قتلها لشكه فى سلوكها وبإحالته إلى النيابة مركز الفيوم باشرت معه التحقيق.

تلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم إخطارا من أسامة أبو الليل نائب مأمور مركز الفيوم مفاده أن "عصام.ح.ت"-32 سنة مقيم فى قرية العدوة - قتل زوجته "هبة.ش.م"-25 سنة) ربة منزل بأن ضربها على رأسها بالعصا وأصابها بكسر فى الجمجمة .

انتقل مصطفى حسن رئيس مباحث مركز الفيوم ومعاونه هيثم طلبة إلى موقع الجريمة وضبطا المتهم الذى زعم بأنه قتل زوجته لشكه فى سلوكها، حيث تحرر المحضر رقم 2713 إدارى مركز الفيوم لسنة 2015 وتولت نيابة مركز الفيوم التحقيق.