"التحريات" : شقيقة قتيل بولاق الدكرور وراء إنهاء حياته بسبب الميراث

كشف رجال المباحث غموض مقتل فران على يد ثلاثة أشخاص بعدما اقتحموا منزله بمنطقة بولاق الدكرور، وسرقوا مصوغات زوجته وابنته، وتوصلوا إلى أن شقيقته هى من حرضت الجناة بسبب خلافات بينها وشقيقها القتيل على قطعة أرض "ميراث".

وأفادت تحريات رجال مباحث بولاق الدكرور - بإشراف اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة - ان شقيقته استأجرت العاطلين، الذين اقتحموا فجر الاثنين الماضى منزل أخيها وأوثقوا ابنته بالحبال وكمموا فمها، وسرقوا مصوغات تخصها ووالدتها بـ100 ألف جنيه، واستولوا على عقد بيع قطعة أرض وفروا هاربين.

>دلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس المباحث على أن المتهمة، كانت دائمة التشاجر مع شقيقها وتوعدته بالقتل بسبب الميراث.