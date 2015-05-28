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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنطقة النقب فى الوادى الجديد

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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنطقة النقب فى الوادى الجديد إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنطقة النقب فى الوادى الجديد
أصيب 10 أشخاص منذ قليل فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق الخارجة - أسيوط بالوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 65 فى منطقة النقب الحدودية حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجار نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرير محضر بالحادث تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة كمين النقب ما أدى لإصابة 10 أشخاص فى الحادث وجارِ نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365