حملة أمنية تزيل فيلتين و4 أبراج حراسة مخالفين لأحد رجال الأعمال بالمنصورة

قامت قوة من مركز المنصورة، مدعومة من إدارة قوات الأمن برئاسة اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، بتأمين المسئولين بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة ضد أحد المبانى المخالفة.

وتمثلت قرارات الإزالة فى ( أربعة أبراج حراسة ، 2 فيلا بمساحة 4800 متر ، حمام سباحة ، ردم مساحة بطول 20 متر × عرض 60 متر بمجرى نهر النيل ) بقرية " كفر البرامون " دائرة المركز ، ضد المخالفة مى كمال سيد أحمد ، والقائم بالأعمال توفيق فتحى عوض الله رجل أعمال، حيث تم تنفيذ جميع القرارات دون حدوث ما يُخل بالأمن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5265/2015 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة .



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جانب من الازالة



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هدم الفيلا



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هدم سور الفيلا



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هدم ابراج الحراسة



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حمام السباحة



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جانب من منطقة الازالة



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آثار هدم الفيلا



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الازالة



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تحطم الفيلا بالكامل نتيجة الهدم



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جانب من الازالة