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ننشر أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الابتدائية ببنى سويف

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ننشر أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الابتدائية ببنى سويف ننشر أسماء العشرة الأوائل بالمرحلة الابتدائية ببنى سويف
أعلن نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أسماء العشرة الأوائل بنتيجة المرحلة الابتدائية لمراكز المحافظة .

واحتلت الطالبة سارة وائل محمد هاشم بمدرسة الحلابية الابتدائية بإدارة بنى سويف التعليمية المركز الأول بمجموع 299.9 درجة، المركز الثانى جيهان طه محمد ياسين 88، 299 مدرسة الشنطور المجمعة 1 بإدارة مركز سمسطا والثانى مكرر بنفس المجموع كل من احمد حمدى عبدالرحيم الدعوة الاسلامية بمركز الفشن، وليد تامر أبوبكر صلاح الدين سان مارك إدارة بنى سويف، شهد حمدى خلف محمد مدرسة بلفيا الجديدة ادارة بنى سويف، والمركز الثالث بيشوى البير أمين ناشد بمجموع 75، 299 مدرسة الراهبات ادارة بنى سويف، والثالث مكرر بذات المجموع كل من رضوى محمود محمد بدوى السيدة عائشة ادارة بنى سويف، هنا حسام الدين عبدالمنعم محمد سان مارك إدارة بنى سويف، أميرة صبرى أحمد دشطوط المشتركة ادارة سمسطا، مريم محمد عبدالعظيم تزمنت بنات ادارة بنى سويف، آية على مصطفى الحلابية بنات إدارة بنى سويف، أحمد محمد عبدالعزيز الشناوية لمشتركة 2 إدارة مركز ناصر، وحصل على المركز الرابع بمجموع 68، 299 أحمد محمد عبدالعظيم مدرسة فيوتشر ستارز الخاصة إدارة بنى سويف.

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