لو بتصحى دايخ وريقك ناشف..علامات عند الاستيقاظ تدل على إصابتك بمرض عضوى

عند الاستيقاظ من النوم قد تظهر بعض العلامات التى تكون دليلا على الإصابة ببعض الأمراض، ومن الضرورى الانتباه لها.. وحول هذا يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إنه من العلامات التى تظهر عند الاستيقاظ، وتكون دليلا على الإصابة ببعض الأمراض، انخفاض درجة الوعى وشعورالشخص بالدوار، وهو ما قد يكون مؤشرا على مشاكل فى الفقرات العنقية.

ويتابع أن الشعور بالجفاف عند الاستيقاظ نتيجة للتوتر الشديد أثناء النوم والأحلام المزعجة التى تتسبب فى الجفاف الشديد وسرعة نبضات القلب، وقد يكون بسبب عدم انتظام مستوى السكر مما ينتج عنه دخول الحمام بكثرة، ويحدث أيضا الجفاف عند الاستيقاظ من النوم.

ويشير استشارى أمراض المخ والأعصاب إلى أن مرض الصرع يكون مرتبطا بالنوم وعند الاستيقاظ، فعند الاستيقاظ من النوم يشعر الشخص برعشة فى الأطراف أو تشنجات قبل النوم أو بعده، مما يكون ذلك دليلا على الإصابة بنوبات الصرع.